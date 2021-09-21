Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали первое интервью после воссоединения

Звезды / Новости 21 сентября 2021

Cosmo

Не перестаем восхищаться этой красивой парой и до сих пор не верим, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе. Недавно влюбленные впервые вместе появились на красной дорожке, а на днях — дали первое совместное интервью.

И пока Джей Ло рассуждала о карьере и успехе, Бен не смог удержаться, чтобы не признаться в чувствах и не повосхищаться Дженнифер.

«Я в восторге от того, как Джен влияет на мир. Самое большее, что я могу сделать, — снимать фильмы, которые впечатлят и затронут чувства людей. Дженнифер же вдохновила множество людей почувствовать, что у них есть свое место в этой стране. Такого мало кто добивался за всю нашу историю. Я никогда не смогу сделать то же самое, но я это невероятно поддерживаю, уважаю и восхищаюсь», — рассказал он для Adweek.

Как же это мило и романтично.



