Дженнифер Лопес призналась, кто придумал ее легендарный псевдоним Джей Ло

Звезды / Новости
24 июля 2020
Cosmo

Сегодняшняя именинница Дженнифер Лопес в честь своего 51-летия решила раскрыть все карты. Звезда призналась, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Раньше все считали, что это прозвище — «изобретение» фанатов Джей, но сегодня певица раскрыла имя настоящего автора. Как оказалось, его для звезды придумал рэпер Heavy D, который помогал Дженнифер Лопес работать над ее первым альбомом On The 6. Тогда музыкант возглавлял звукозаписывающую студию и все записи Дженнифер подписывал как «Дженни Ло», которое потом и сократили до Джей Ло. 

Дженнифер также призналась, что из домашних ее так любит называть только мама.

 

0 5 0
Фото: instagram @jlo
Спецпроекты
Головні б’юті-тренди

2020 року, від яких у захваті весь світ
Підберіть колір

волосся і дізнайтеся про свій стиль
Вау-эффект: редакция

тестирует маски для лица, волос и кожи головы
Реклама
Читайте также
1
Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ
2
Вау-эффект: редакция тестирует маски для лица, волос и кожи головы
3
Кэти Перри заявила, что даст возможность новорожденной дочери самой выбрать имя
4
10 самых откровенных нарядов Дженнифер Лопес
5
«Жизнь слишком коротка, чтобы проживать один день дважды», – 10 вдохновляющих цитат Дженнифер Лопес
Звезды / Новости

Меган Маркл и принц Гарри судятся с папарацци: «Сделали дыры в заборе, чтобы заглянуть через него»

Назойливые папарацци не останавливаются ни перед чем, чтобы сделать несколько фото супругов и крохи Арчи.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ким Кардашьян и Канье Уэст на грани развода: «Они не проводят время вместе»

Горячие новость из уст инсайдера!

COSMO / Тренды

Головні б’юті-тренди 2020 року, від яких у захваті весь світ

5 лайфхаків від офіційної візажистки Oriflame Діани Кулькової
Звезды / Новости
Это интересно

Кэти Перри и Орландо Блум хотят, чтобы их новорожденная дочь сама выбрала имя: «Она сама скажет, какое ей нравится»

Неожиданное решение!

Звезды / Новости

Огромный бриллиант и фотосессия на пляже: Деми Ловато выходит замуж

Звезда поделилась новостью у себя в Instagram. И трогательно призналась в любви жениху.

Stay home with Cosmopolitan
1
Не поспішайте знімати маски: в Україні продовжили карантин до осені
2
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
3
Без макияжа и в защитной маске: Дженнифер Энистон эмоционально обратилась к поклонникам в Instagram
4
В Китае обнаружили новый опасный вирус, который может привести к очередной пандемии
5
Дуже зворушливо: Настя Каменських, Monatik, Алла Костромічова та інші українські зірки привітали випускників з закінченням школи
Звезды / Новости
Об этом все говорят

#FreeBritney»: сестра Бритни Спирс впервые прокомментировала ее психологическое состояние

Справедливое заявление.

Loading...
Звезды / Новости

«Мы две половинки одной души»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые рассказали о своих отношениях

В новом подкасте. 

Читайте также
1
Підберіть колір волосся і дізнайтеся про свій стиль
2
100 крутых фильмов по версии читателей ELLE
3
Выбор герцогини: Кейт Миддлтон в хлопковом платье с расклешенной юбкой
4
Названы 30 лучших городов мира для удаленной работы
5
«Індекс HOMA показав, що я за один крок до цукрового діабету». Alyona Alyona розповіла, як схудла на 10 кілограмів
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Она боится»: возлюбленная Киану Ривза стала жертвой преследований его фанатки

Поклонница актера буквально следует за Александрой по пятам, а однажды даже вторглась в ее дом!

Звезды / Новости

Канье Уэст признался, что уже давно хочет развестись с Ким Кардашьян из-за измены

Канье, ты нас удивляешь! 

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Минус один желанный холостяк: Роберт Паттинсон женится

Кто эта счастливица?

Звезды / Новости
Это интересно

Очень трогательно: как Меган Маркл и принц Гарри поздравили принцессу Беатрис со свадьбой

Мимими! 

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма прокомментировала его свадьбу: «Он влюбляется каждые несколько минут»

Девушка озвучила то, о чем много кто думает…

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Он открыто угрожал мне убийством»: Эмбер Херд под присягой обвинила Джонни Деппа в насилии

Актриса призналась, что в этих отношениях постоянно боялась за свою жизнь.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

«Он стал мишенью таблоидов»: Меган Маркл обвиняет британские СМИ в проблемах с отцом

По словам инсайдеров, до всего этого у Меган Маркл были прекрасные отношения с отцом. Теперь же Томас Маркл регулярно дает СМИ новые и новые поводы обсуждать дочь…

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Ники Минаж впервые станет мамой

Звезда поделилась радостной новостью у себя в Instagram!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Намек на романтику: Рианна и A$AP Rocky вместе рекламируют косметику

А может это не просто так?

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.