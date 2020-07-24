Дженнифер Лопес призналась, кто придумал ее легендарный псевдоним Джей Ло

Звезды / Новости 24 июля 2020

Cosmo

Сегодняшняя именинница Дженнифер Лопес в честь своего 51-летия решила раскрыть все карты. Звезда призналась, кто придумал ее знаменитый псевдоним JLo более чем 20 лет тому назад.

Раньше все считали, что это прозвище — «изобретение» фанатов Джей, но сегодня певица раскрыла имя настоящего автора. Как оказалось, его для звезды придумал рэпер Heavy D, который помогал Дженнифер Лопес работать над ее первым альбомом On The 6. Тогда музыкант возглавлял звукозаписывающую студию и все записи Дженнифер подписывал как «Дженни Ло», которое потом и сократили до Джей Ло.

Дженнифер также призналась, что из домашних ее так любит называть только мама.