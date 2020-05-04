Джиджи Хадид призналась, что не планировала так скоро раскрывать беременность

Звезды / Новости 4 мая 2020

Cosmo

На этих выходных, следом за Иоландой Хадид, которая не смогла скрыть радости, что станет бабушкой, в беременности призналась и сама Джиджи. Так, модель рассказала об этом на шоу Джимми Фэллона, а также отметила, что не планировала делать признание так рано, но случилось, как случилось.

«Спасибо за поздравления! Конечно, мы бы хотели сами решить, когда рассказывать всем о беременности, но все равно очень рады и благодарны всем за поздравления и поддержку. Особенно в это непростое время. Теперь у нас есть веская причина, чтобы быть дома и всем вместе переживать этот прекрасный опыт день ото дня. Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью, мы очень счастливы», — поделилась со зрителями и всеми поклонниками Джиджи.

Поздравляем будущую маму!