Новость дня: Джиджи Хадид впервые станет мамой

Звезды / Новости
29 апреля 2020
Cosmo

           

По информации издания TMZ 25-летняя топ-модель Джиджи Хадид беременна первенцем. Располагая инсайдерской информацией, журналисты рассказали, что Джиджи находится на 20-й неделе беременности, а отцом ребенка стал Зейн Малик.

С музыкантом и бывшим участником группы One Direction девушка познакомилась 5 лет назад и отношения все это время у них были довольно нестабильные. Пара несколько раз расходилась и расходилась, однако с недавних пор они снова вместе.

То, что Джиджи Хадид и Зейн Малик сошлись, стало точно ясно на прошлых выходных, когда мы увидели фотографии с празднования дня рождения модели. Не знаем, округлился ли уже у Джиджи живот, а вот то, что пара выглядит счастливой, неоспоримо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 25 Апр 2020 в 5:49 PDT

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Getty Images/Fotobank.ua
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