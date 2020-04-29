Новость дня: Джиджи Хадид впервые станет мамой

Звезды / Новости 29 апреля 2020

Cosmo

По информации издания TMZ 25-летняя топ-модель Джиджи Хадид беременна первенцем. Располагая инсайдерской информацией, журналисты рассказали, что Джиджи находится на 20-й неделе беременности, а отцом ребенка стал Зейн Малик.

С музыкантом и бывшим участником группы One Direction девушка познакомилась 5 лет назад и отношения все это время у них были довольно нестабильные. Пара несколько раз расходилась и расходилась, однако с недавних пор они снова вместе.

То, что Джиджи Хадид и Зейн Малик сошлись, стало точно ясно на прошлых выходных, когда мы увидели фотографии с празднования дня рождения модели. Не знаем, округлился ли уже у Джиджи живот, а вот то, что пара выглядит счастливой, неоспоримо.