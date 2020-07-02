Джиджи Хадид вышла в прямой эфир и рассказала о том, как проходит ее беременность

Звезды / Новости 2 июля 2020

Cosmo

Новость о том, что Джиджи Хадид ждет ребенка, появилась в апреле и оказалось, что модель скрывала свою беременность 4 месяца. Предположительно, девушка станет мамой в сентябре, но Джиджи редко комментирует эту тему. А недавно она все же решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram.

Модель провела в социальной сети прямой эфир, а также пообщалась в комментариях с поклонницей.

«Почему у вас до сих пор нет животика? Я сейчас на четвертом месяце беременности, и мой живот уже огромный», — спросила у Хадид одна из поклонниц. На что Джиджи ответила: «Это все нужный ракурс и мешковатый комбинезон — они создали оптическую иллюзию. Со стороны и вживую все выглядит совершенно иначе, ха-ха! Желаю вам и малышу всего наилучшего».

Gigi Hadid respondeu um comentário sobre o tamanho da sua barriga de grávida no seu Instagram. pic.twitter.com/ToSUCQnQFS — Gigi Hadid Brasil (@GigiHadidBR) June 25, 2020

Ну а на то, как выглядит беременная Джиджи Хадид, можно посмотреть в сохраненном эфире, которым поделилась модель.