Джон Траволта решил завершить карьеру после смерти жены: «Простите меня заранее»
После трагической новости о смерти актрисы Келли Престон от рака, ее супруг Джон Траволта решил завершить свою актерскую карьеру. Звезда крайне тяжело переносит потерю и теперь намерен посвятить себя детям.
Об этом Джон Траволта сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото жены и подписав: «Я сделаю небольшой перерыв, чтобы быть с моими детьми, потерявшими мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время».
Публикация от John Travolta (@johntravolta) 12 Июл 2020 в 10:20 PDT
И хотя актер сказал лишь о паузе, инсайдеры уверены — это точка в его карьере.