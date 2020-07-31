Джон Траволта решил завершить карьеру после смерти жены: «Простите меня заранее»

Звезды / Новости 31 июля 2020

Cosmo

После трагической новости о смерти актрисы Келли Престон от рака, ее супруг Джон Траволта решил завершить свою актерскую карьеру. Звезда крайне тяжело переносит потерю и теперь намерен посвятить себя детям.

Об этом Джон Траволта сообщил у себя в Instagram, опубликовав фото жены и подписав: «Я сделаю небольшой перерыв, чтобы быть с моими детьми, потерявшими мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время».

И хотя актер сказал лишь о паузе, инсайдеры уверены — это точка в его карьере.