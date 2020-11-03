Победа — за Эмбер Херд: Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете

Звезды / Новости 3 ноября 2020

Cosmo

Уверены, ты, как и мы, пристально следила за судебными разбирательствами между Джонни Деппом и Эмбер Херд — супруги выясняли отношения после того, как актер подал в суд на издание The Sun за статью, в которой утверждалось, что он избивал бывшую супругу.

Актриса, которая выступала в качестве главной свидетельницы со стороны ответчика, продемонстрировала суду многочисленные доказательства насилия со стороны экс-мужа, тогда как он, в свою очередь, утверждал, что Эмбер не только сама применяла к нему физическое и эмоциональное насилие, но и изменяла ему с... Илоном Маском и Джеймсом Франко.

Интересно, что все это время Джонни в один голос поддерживали бывшие возлюбленные Ванесса Паради и Вайнона Райдер, которые неоднократно утверждали, что в отношениях с ними он никогда не проявлял агрессию.

Как бы там ни было, в итоге Высокий суд Лондона вынес окончательное решение по делу о клевете, отклонив иск Деппа и признав утверждения об избиениях и унижениях Херд, которые содержались в материале The Sun, «в основном правдивыми».

В ответ на приговор суда команда Эмбер отметила, что не удивлена таким решением, а сторона Джонни — что в скором времени намерена его обжаловать.

Что же, кажется, все только начинается!