Джонни Депп одержал победу в важном суде против Эмбер Херд

Звезды / Новости 3 августа 2021

Cosmo

Если Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают свои судебные тяжбы относительно тихо и мирно, то о разбирательствах между Эмбер Херд и Джонни Деппом говорят все. Не так давно актёр проиграл суд против таблоида The Sun, который назвал его «человеком, избивающим жену». А на днях одержал важную победу — в ответ на ходатайство Деппа, в котором тот утверждает, что его экс-супруга присвоила семь миллионов долларов, полученных при разводе с ним, а не передала на благотворительность, как она заявляла, суд обязал Американский союз защиты гражданских свобод, которому она якобы передала деньги, предоставить информацию о пожертвованиях актрисы.

Проверка поможет выяснить, действительно ли Эмбер лгала под присягой о благотворительных пожертвованиях, чтобы, как утверждают адвокаты Джонни, склонить суд на свою сторону.

«Он очень доволен решением суда», — заявили адвокаты актёра.

Ждем дальнейших новостей!