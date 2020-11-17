Джуд Лоу прокомментировал увольнение Джонни Деппа из новой части «Фантастических тварей»

Звезды / Новости 17 ноября 2020

Cosmo

Разговоры об отказе студии Warner Bros. работать с Джонни Деппом над новой частью «Фантастических тварей» не утихают. Поклонники актера объявили настоящую войну Эмбер Херд, обвинив ее в уничтожении карьеры бывшего мужа, а в прессе активно обсуждают новую кандидатуру на роль Гриндевальда. На днях решение студии уволить легендарного голливудского актера прокомментировал и его коллега по фильму Джуд Лоу.

«Во франшизах, подобной этой, все глобальные решения принимают студия и компания. И с ними нужно считаться, ведь каждый из нас — лишь часть большой команды», — отметил исполнитель роли Альбуса Дамблдора в интервью Entertainment Tonight. В то же время Лоу все же признался, что был очень удивлен, когда узнал о замене актера.

А ты что думаешь о решении студии?