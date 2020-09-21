«Мені важко було з цим миритися»: колишній чоловік Слави Камінської Едгар назвав причину їхнього розлучення

Звезды / Новости 21 сентября 2020

Cosmo

Солістка гурту «НеАнгели» Слава Камінська та один із найпопулярніших пластичних хірургів в Україні Едгар Камінський були разом близько шести років. Стосунки подружжя, у якого підростає двоє дітей, видавалися напрочуд міцними. Тож новина про їхнє розлучення приголомшила багатьох прихильників. А ініціатором розставання став саме Едгар.

– Ніхто просто так не взяв і не пішов. Ми обговорювали це і були готові до розлучення, – пояснив ведучій Нового каналу Анні Олицькій в інтерв’ю для її YouTube-каналу пластичний хірург.

Тож, за його словами, він досі не розуміє, чому Слава неодноразово публічно розповідала, наче це стало для неї несподіванкою. Основною причиною розлучення з уже колишньою дружиною Едгар Камінський назвав ревнощі.

– Усі чомусь думають, що до мене приходить красива дівчина, і я збуджуюся. А гінекологи в такому випадку як почуваються? Звісно, як чоловік можу поглянути на інших жінок та оцінити. Також усвідомлюю, що ревнощі мають право на життя. І є ревниві дівчата. Але я приводів не давав, і особисто мені важко було з цим миритися.

Відтоді, коли в обох з’явилися нові партнери, їхні стосунки після розлучення покращилися. Однак познайомити колишню дружину з сьогоднішньою дівчиною поки що нагоди не було, пояснив Едгар Камінський.

– Зараз все дуже комфортно, – зізнався він. – Слава ніколи не була обділена чоловічою увагою, але вона повірила в мене, оцінила мій талант. І за це я їй вдячний.