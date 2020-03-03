«Единственные мужчины в ее жизни – ее телохранители»: Анджелина Джоли страдает от отсутствия отношений

Звезды / Новости
3 марта 2020
Cosmo

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли решила отдохнуть от отношений в своих интервью она не раз признавалась, что в данный момент жизни хочет сконцентрироваться на детях и работе. Однако, как сообщили инсайдеры изданию OK!, на самом деле одиночество дается актрисе нелегко. По их словам, в то время, как Брэд Питт купается во внимании женщин и дает все новые поводы для слухов о своем романе с Дженнифер Энистон, Джоли никак не удается найти мужчину, с которым она была бы готова начать серьезные отношения.

«Она ходила на несколько свиданий, однако из этого ничего не получилось. Это ее очень расстраивает. С момента развода с Брэдом единственные мужчины в ее жизни – это ее телохранители», сообщили источники, приближенные к актрисе.

Что же, надеемся, что вскоре и Энджи, и Брэд найдут «своих» людей, с которыми будут по-настоящему счастливы.

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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