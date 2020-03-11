«Ее надо убить»: в сети обсуждают угрозы Харви Вайнштейна в адрес Дженнифер Энистон

Звезды / Новости
11 марта 2020
Cosmo

Секс-скандал вокруг Харви Вайншетйна, судьба которого сейчас решается в суде, не утихает. В западных СМИ сейчас вовсю обсуждают подробности переписки продюсера  с его помощниками – в ней он реагирует на обвинения в харрасменте, и некоторые из его сообщений просто шокируют. Одним из самых обсуждаемых стало сообщение, в котором Вайнштейн упоминает Дженнифер Энистон. Узнав о том, что таблоид National Enquirer собирается написать о его домогательствах к актрисе, он написал следующее:

«Дженнифер Энистон надо убить».

Впрочем, для официального представителя звезды вся эта ситуация стала полной неожиданностью. По его словам, Харви Вайнштейн никогда не домогался Энистон.

«Дженнифер никогда не оставалась с ним наедине. Мы ничего не знали об этом письме, и у нас нет никаких комментариев по этому поводу», – заявил он.   

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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