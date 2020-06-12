«Ее правление уже фактически закончилось»: королева Елизавета может отречься от престола

Звезды / Новости 12 июня 2020

Cosmo

Пандемия коронавируса изменила мир и, вполне возможно, что совсем скоро она скажется также на привычном укладе жизни британцев и монаршей семьи. Так, королевский биограф Эндрю Мортон на днях заявил изданию The Telegraph, что вскоре Елизавета II может отречься от престола. Мужчина отметил, что в новой реальности королева не сможет исполнять свои обязанности (в частности, посещать общественные мероприятия и встречаться с людьми) из-за слишком высокого риска для здоровья.

«Вирус будет с нами в течение нескольких месяцев или даже лет. Королева всегда любила выходить к людям, но больше не сможет подвергать себя такому риску. Правда в том, что ее правление уже фактически закончилось. Коронавирус посадил Чарльза на трон», — отметил он.