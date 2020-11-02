Кольцо и поцелуй: Наталья Могилевская «вышла замуж» в прямом эфире шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 2 ноября 2020

Cosmo

В воскресенье, 1 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели десятый прямой эфир нового сезона шоу «Танці з зірками», посвященный Хэллоуину. В этот вечер к членам жюри присоединилась Наталья Могилевская в образе невесты Дракулы, которым стал 90-летний судья проекта Григорий Чапкис.

Кульминацией вечера стало «бракосочетание» звезд под легендарную песню певицы «Місяць» в прямом эфире, свидетелями которого стала вся страна. Драматизм, готическая роскошь, кроваво-алый антураж, и, конечно же, элементы вампирской свадьбы: кольцо в форме паука и акробаты с огнем.

«Мне было очень приятно быть супругой легендарного танцора и потрясающего мужчины Григория Чапкиса. Мое бессмертное Величество, его демоническое высочество — Граф Дракула. Я впервые была в жюри «Танцев со звездами» на том паркете, где столько лет назад танцевала сама. Конечно же, я заняла исключительно поддерживающую позицию по отношению к участникам, потому что как никто другой знаю, каких усилий и труда стоят эти победы», — прокомментировала артистка.

Давай смотреть, как это было!