«Его переполняет чувство вины»: как принц Гарри на самом деле чувствует себя после переезда в США

Звезды / Новости 2 апреля 2020

Cosmo

В последнее время принц Гарри и Меган Маркл настолько часто меняют место жительства, что мы едва успеваем за ними уследить. Лишь недавно в прессе писали о том, как спокойно супругам живется в Канаде, как спустя какое-то время оказалось, что они уже обосновались в Лос-Аджелесе. И если Меган переезд в родную страну сделал намного счастливее, то Гарри, по словам инсайдеров, чувствует себя не очень хорошо из-за того, что покинул Великобританию во время пандемии коронавируса.

«Его переполняет чувство вины за то, что он не может быть в родной стране в это непростое время», — рассказали источники, приближенные к принцу, в интервью изданию Us Weekly.

Что же, его можно понять!