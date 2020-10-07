Экранный муж Меган Маркл Патрик Джей Адамс признался, почему прекратил с ней общаться

Звезды / Новости 7 октября 2020

Cosmo

Ты точно в курсе, что одна из самых успешных и известных ролей Меган Маркл — роль в сериале «Форс-мажоры». Герцогиня настолько сблизилась с кастом, что даже пригласила актеров на королевскую свадьбу. В том числе, и своего экранного мужа, актера Патрика Джея Адамса, с которым подружилась во время съемок. Но спустя некоторое время, по признанию актера, они полностью перестали общаться.

И виной тому… Банальный страх. «Честно говоря, я думаю, что мне просто страшно. Я не сомневаюсь, что в любой момент мог бы взять трубку и позвонить ей, но не знаю, что говорить», — разоткровенничался актер в интервью для Radio Times.

Патрик поделился, что ему крайне трудно наблюдать за давлением, которое оказывают на Меган СМИ: «Зная, какое у Меган на сердце и какой сочувствующей она может быть, я не могу на это смотреть. Ты хочешь, чтобы твоих друзей просто оставили в покое, и они могли дальше строить свою жизнь».

Очень трогательно.