Экстремальное мини, пуш-ап и огромный бюст: наряд Хайди Клум жестко раскритиковали в сети

Звезды / Новости
30 апреля 2020
Cosmo

46-летняя телеведущая и модель любит удивлять публику экстравагантными нарядами, особенно когда появляется на хэллоуинских вечеринках. Однако на этот раз эксперимент Хайди и ее стилиста явно не удался, так как сейчас на звезду обрушилась волна жесткой критики.

Все обсуждают образ Хайди Клум в финале американского шоу Making the Cut, в котором молодые дизайнеры сражаются за миллион долларов. Хайди является ведущей проекта вместе с модным экспертом Тимом Ганном и для последнего выпуска звезда выбрала сверкающее короткое платье с очень откровенным декольте, которое не скрывало ни грудь, ни даже бюстгальтер с эффектом пуш-ап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Апр 2020 в 5:20 PDT

Финал шоу состоялся в понедельник вечером, однако все это время поклонники Хайди и самого проекта обсуждают скандальный образ звезды, который уже породил огромное количество мемов.

«Она что, проиграла какое-то пари?», «На самом деле, ее грудь выиграла шоу, а никакой не конкурсант», «Как можно вести передачу о стиле в ЭТОМ», — эти и другие подобные комментарии появились в сети.

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Автор: Анастасия Благодарная
Фото: Getty Images/Fotobank.ua
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