Экстремальное мини, пуш-ап и огромный бюст: наряд Хайди Клум жестко раскритиковали в сети

46-летняя телеведущая и модель любит удивлять публику экстравагантными нарядами, особенно когда появляется на хэллоуинских вечеринках. Однако на этот раз эксперимент Хайди и ее стилиста явно не удался, так как сейчас на звезду обрушилась волна жесткой критики.

Все обсуждают образ Хайди Клум в финале американского шоу Making the Cut, в котором молодые дизайнеры сражаются за миллион долларов. Хайди является ведущей проекта вместе с модным экспертом Тимом Ганном и для последнего выпуска звезда выбрала сверкающее короткое платье с очень откровенным декольте, которое не скрывало ни грудь, ни даже бюстгальтер с эффектом пуш-ап.

Финал шоу состоялся в понедельник вечером, однако все это время поклонники Хайди и самого проекта обсуждают скандальный образ звезды, который уже породил огромное количество мемов.

«Она что, проиграла какое-то пари?», «На самом деле, ее грудь выиграла шоу, а никакой не конкурсант», «Как можно вести передачу о стиле в ЭТОМ», — эти и другие подобные комментарии появились в сети.

Heidi Klum’s boobs actually won ‘Making the Cut’... pic.twitter.com/ZXBOMbqqnA

Why aren`t we talking about this!!? Really? #makingthecut pic.twitter.com/zqAYQ4eIfF