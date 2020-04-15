Стриптиз и электрошокер: Регина Тодоренко и Настя Ивлеева провели самый веселый эфир в Instagram

Звезды / Новости 15 апреля 2020

Cosmo

Прямые эфиры в Instagram в период карантина стали безумно популярными, ведь у многих появилось так много свободного времени. Следом за откровенными признаниями Анны Седоковой в беседе с Олей Поляковой совместный эфир организовали Настя Ивлеева и Регина Тодоренко.

Обе девушки ранее были ведущими шоу «Орел и решка», поэтому для тех, кто видит в девушках сходство, Ивлеева сразу заявила: «Эфир специально для тех, кто любит нас с Региной постоянно сравнивать, сталкивать лбами и объявляет между нами какую-то войну».

Во время эфира девушки обсуждали разные темы, например о том, меняется ли сексуальная жизнь после рождения ребенка и не появляется ли из-за карантина желание развестись.

Но самой веселой затеей Ивлеевой было провести во время разговора игру, в ходе которой девушки выполняли разные задания. Того, кто не справлялся, ожидал удар электрошокером. За электрический разряд в игре отвечали мужья девушек — Влад Топалов и Элджей. Эфир получился очень бодрым!