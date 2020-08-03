Елизавета II разрешила принцу Гарри и Меган Маркл вернуться к исполнению королевских обязанностей

Звезды / Новости 3 августа 2020

Cosmo

Несмотря на то, что решение принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь вдали от семьи стало тяжелым ударом для Елизаветы II, она неоднократно заявляла, что в королевском дворце супругам будут рады всегда. Более того, как сообщают королевские биографы Каролин Дюран и Омид Скоби, королева сделала все возможное для того, чтобы двери в прошлую жизнь для младшего внука и его жены продолжали оставаться открытыми.

По их словам, после заключения официальных договоренностей, Елизавета II пригласила Гарри и Меган на ланч в Виндзорский замок, в ходе которого заверила супругов, что полностью их поддерживает, и что они могут вернуться к исполнению королевских обязанностей, как только почувствуют свою готовность к этому.

«Королева объяснила Гарри, что всегда будет на его стороне и поддержит его в любом решении», — говорят они.

Идеальная бабушка!