Эмбер Херд выдала чужую историю о насилии за свою: «Она использовала самый мучительный опыт моей жизни»

Звезды / Новости 16 июля 2020

Cosmo

Шокирующие новости из зала суда, где встретились бывшие супруги Джонни Депп и Эмбер Херд. На днях с показаниями выступила бывшая помощница Эмбер, которая заявила… Что актриса «украла» ее историю о домашнем насилии и выдала ее за свою! По словам Кейт Джеймс, она искренне поделилась со звездой историей своей жизни, а та посочувствовала и даже дала несколько советов.

А потом девушка увидела свою историю — слово в слово — в показаниях Эмбер, как будто все это совершил с актрисой ее бывший муж Джонни Депп. «Это, конечно, вызвало у меня крайнее огорчение и возмущение, что она осмелилась использовать самый мучительный опыт моей жизни в качестве своего собственного повествования», — рассказала Кейт в суде.