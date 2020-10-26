Эмили Ратаковски объявила о беременности, появившись на обложке глянца с округлившимся животиком

Звезды / Новости 26 октября 2020

Cosmo

Звездный бэби-бум продолжается! Сегодня о своей беременности объявила еще одна звездная красотка — Эмили Ратаковски. Модель поделилась в своем инстаграм digital-обложкой нового выпуска Vogue, на которой позирует... с округлившимся животиком!

Чуть позже будущая мамочка опубликовала в своем аккаунте еще одно трогательное видео, на котором позирует обнаженной в своем новом и, судя по подписи, очень желанном положении.

Любуемся и поздравляем!