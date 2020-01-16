Эмилия Кларк стала новым лицом Clinique

Красота / Новинки
16 января 2020
Cosmo

Clinique объявил своим первым глобальным Амбассадором в области средств ухода за кожей и макияжа известную актрису Эмилию Кларк. Первая кампания, в которой примет участие Эмилия Кларк, будет посвящена линии кастомизированных средств ухода за кожей Clinique iD, идеально воплощающей ее многогранность, уверенность в себе и оптимизм.

 «Clinique на протяжении многих лет стремится дарить женщинам уверенность в себе, убеждая их в том, что создать великолепную кожу возможно», — говорит Джейн Лаудер, международный президент бренда Clinique. — Эмилия привлекла нас оптимизмом и гармонией с самой собой. Она воплощает образ современной и многогранной женщины, которая постоянно меняется, как и потребности ее кожи. Для нас также было важно, что Эмилия действительно любит средства Clinique и пользуется ими. Она сможет помочь нам вдохновить женщин на создание собственной уникальной системы ухода за кожей».

«Я горжусь званием глобального амбассадора Clinique. Я давно пользуюсь средствами этого бренда для ухода за кожей, и войти в его семью большая честь для меня. Я обожаю Clinique за уверенность в себе и счастье, которые он дарит тем, кто выбирает его средства, — рассказывает Эмилия Кларк. — Clinique — это не просто классика, но я горжусь еще и тем, что стала частью бренда, который позволяет каждому человеку с любыми проблемами кожи оставаться собой и прекрасно выглядеть».

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Фото: Clinique
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