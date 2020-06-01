Эмоциональные твиты и конфликт с матерью: как Кайли Дженнер отреагировала на скандал с Forbes

Звезды / Новости 1 июня 2020

Cosmo

На днях в сети разгорелся скандал связанный с тем, что журнал Forbes исключил Кайли Дженнер из списка миллиардеров. Издание сообщает, что бухгалтеры Кайли намеренно завышали цифры и на самом деле на ее счетах около 900 миллионов долларов.

«Я думала, что это авторитетный сайт. Но все, что я вижу сейчас — лишь ряд неточных заявлений и недоказанных предположений. Я никогда не просила ни о каком звании и не врала», — такой была ее первая реакция в Twitter.

«Я могу составить список из 100 вещей, которые важны для меня сейчас больше, чем подсчет заработанных денег», — также написала Кайли Дженнер в ответ на заявление Forbes.

Несмотря на эти слова, инсайдеры сообщают, что ситуация повлияла на Кайли сильнее, чем кажется. Девушка еще не разобралась в том, кто виноват в случившемся, и даже перестала общаться со своей мамой. Долгое время Крис Дженнер была менеджером Кайли и та заподозрила ее в сговоре с бухгатером.

«Крис, которая получала около 10% от сделок Кайли, сейчас в режиме паники. Кайли не отвечает на звонки Крис, она потеряна и уже сомневается в каждом», — цитирует анонимный источник издания The Sun.