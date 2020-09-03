«Ему очень повезло»: инсайдер рассказал новые подробности о романе Брэда Питта и Николь Потуральски

Звезды / Новости 3 сентября 2020

Cosmo

Как только СМИ стало известно о новом романе Брэда Питта, все внимание обратилось на избранницу актера, 27-летнюю модель Николь Потуральски. И хотя, по последним слухам, девушка в данный момент состоит в браке, у влюбленных все серьезно.

Инсайдер из окружения пары сообщил, что Брэ и Николь безумно влюблены и по-настоящему наслаждаются компанией друг друга. По его словам, они познакомились еще в августе прошлого года и уже тогда «всерьез флиртовали друг с другом». Источник рассказал, что в этих отношениях Брэд Питт и Николь Потуральски очень счастливы: «Она очень веселая и забавная. Если она встречается с Питтом, то ему очень повезло».

Рады, что после тяжелого развода актер возможно нашел ту самую.