«Ему все сошло с рук»: Эмилия Кларк недовольна финальной судьбой Джона Сноу

Звезды / Новости 17 марта 2020

Cosmo

Судьба персонажа Эмилии Кларк в сериале «Игра Престолов» — одна из самых спорных тем среди фанатов. Кроме внезапной смерти Дейенерис, многих удивил и тот факт, что убийцей был Джон Сноу. И несмотря на запутанную любовную линию и череду переживаний, ему (по мнению многих поклонников) все сошло с рук.

Похоже, такого же мнения придерживается и сама актриса. В недавнем интервью The Times она поделилась впечатлениями о финале последнего сезона. По ее словам, она действительно вжилась в роль Дейенерис и ее раздражало, что Джона Сноу никак не наказали за убийство Матери драконов.

Впрочем, многие фанаты также отмечают, что ожидали совсем другой концовки сериала. Авторы намеренно изменили сюжет, чтобы последний сезон не совпал с книжным финалом.

А ты как думаешь, Джон Сноу действительно легко отделался или все же его наказали в соответствии с «преступлением»?