Еще больше мышц и идентичное лицо: в сети обсуждают двойника Дженнифер Лопес

Звезды / Новости 22 апреля 2020

Cosmo

Если ты считала тело Дженнифер Лопес атлетичным, то просто обязана взглянуть на ее двойника. Вот уже несколько дней в сети активно обсуждают фото американской фитнес-модели Дженис Гарай их Хьюстона, на которых та выглядит просто копией легендарной поп-дивы. И если в фигурах женщин все же есть различие, то лица, по мнению пользователей, выглядят просто идентичными.

А ты что скажешь: похожи или нет?