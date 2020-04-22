Еще больше мышц и идентичное лицо: в сети обсуждают двойника Дженнифер Лопес
Если ты считала тело Дженнифер Лопес атлетичным, то просто обязана взглянуть на ее двойника. Вот уже несколько дней в сети активно обсуждают фото американской фитнес-модели Дженис Гарай их Хьюстона, на которых та выглядит просто копией легендарной поп-дивы. И если в фигурах женщин все же есть различие, то лица, по мнению пользователей, выглядят просто идентичными.
Допис, поширений J A Y F R O M H O U S T O N (@jayfromhouston) 4 Кві 2020 р. о 7:22 PDT
Допис, поширений J A Y F R O M H O U S T O N (@jayfromhouston) 21 Кві 2020 р. о 9:13 PDT
Допис, поширений J A Y F R O M H O U S T O N (@jayfromhouston) 19 Лют 2020 р. о 8:46 PST
А ты что скажешь: похожи или нет?