Еще больше шопинга: в Киеве откроют еще один H&M в ТРЦ Retroville

Мода / Fashion news
20 июля 2020
Cosmo

1 августа шведский бренд H&M откроет свой пятый магазин в Киеве в ТРЦ Retroville на Виноградаре!

Традиционно, в магазине H&M будет представлена одежда для всей семьи. Здесь покупатели найдут женский, мужской и детский отделы. Дата открытия магазина выпадает на период летней распродажи, поэтому посетителей ждет широкий ассортимент вещей со сниженными ценами. Кроме того, в день открытия будет действовать специальная скидка -15% на все товары из новой коллекции.

«Мода и качество по лучшей цене с заботой об окружающей среде — это главный принцип, которым мы руководствуемся как при открытии магазинов, так и в нашей ежедневной работе. В новом магазине в ТРЦ Retroville  каждый покупатель найдет то, что ему нужно — будь то базовая домашняя одежда или яркое вечернее платье. При этом, больше половины нашей одежды изготовлено с использованием переработанных либо экологичных материалов», — подчеркнула Ольга Олейник, PR&Marketing Менеджер H&M в Украине.

Уже 1 августа все желающие смогут насладиться шоппингом в новом магазине H&M в ТРЦ Retroville по адресу проспект Правды, 47. Ждем тебя на открытии!

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