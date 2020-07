Еще один кандидат: Пэрис Хилтон заявила, что идет в президенты США

Следом за Канье Уэстом, который на днях заявил о намерении баллотироваться в президенты США, о своих больших планах рассказала и Пэрис Хилтон. Девушка, которая недавно заявила о своем родстве с королевской семьей, сделала громкое заявление в Twitter.

В социальной сети Пэрис опубликовала фото, на котором она якобы позирует на столе в президентском кабинете. В дополнение звезда поделилась и своими планами. Например, пригласить на пост вице-президента Рианну, а также завести в Белом доме домашних животных и перекрасить свою резиденцию в Вашингтоне в розовый цвет.

After a lot of thought and consideration. I’ve decided the Oval Office needs some redecorating and a woman’s touch. ✨✨ #ParisForPresident ⚡️ pic.twitter.com/JxtPTSQ8C2