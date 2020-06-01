Минус 45 килограммов: личный тренер Джессики Симпсон рассказал, как ей удалось вернуться в форму после третьих родов

Звезды / Новости 1 июня 2020

Cosmo

Вслед за Адель невероятным преображением поклонников порадовала и Джессика Симпсон — актриса сумела сбросить 45 килограммов и вернуться в свою идеальную форму уже через год после родов. О том, как ей это удалось, в интервью изданию E! рассказал личный тренер звезды Харли Пастернак. По словам мужчины, после рождения третьего ребенка Джессика весила 108 килограммов. Сбросить лишний вес актрисе помогло сбалансированное питание и активный образ жизни.

«Сразу после родов мы начали с 6 тысяч шагов в день, а позже Джессика начала делать по 14 тысяч шагов. Мы существенно изменили ее рацион так, чтобы в течение дня она ела много продуктов с высоким содержанием протеина и клетчатки: овощей, бобовых, зелени, орехов. У Джессики было три полноценных приема пищи и два перекуса в день (например, горсть миндаля)», — рассказал он. При этом тренер не запрещал Симпсон время от времени баловать себя чем-то вкусненьким — это, по его мнению, уберегает от срывов.

Также актриса кардинально изменила свой режим: она стала лучше высыпаться, чаще гулять с семьей, регулярно ходить на беговой дорожке и выполнять тренировки на разные группы мышц. Так держать, Джессика!