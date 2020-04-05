«Эта болезнь серьезна и реальна»: Пинк и ее 3-летний сын переболели коронавирусом

Звезды / Новости 5 апреля 2020

Cosmo

Если большинство звезд, заразившихся коронавирусом, сразу же сообщают об этом общественности, то Пинк пошла другим путем и объявила о своем заражении уже после того, как выздоровела. Так, на днях певица призналась что она и ее 3-летний сын побороли Covid-19.

«Две недели назад у моего сына Джеймсона и у меня появились симптомы коронавируса. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам — мой показал положительный результат», – написала звезда в Instagram. Все это время они выполняли рекомендации врачей и последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В своем посте Пинк отметила, что эта болезнь «серьезна и реальна», и призвала всех оставаться дома в решающие несколько следующих недель. Также певица сообщила, что решила пожертвовать по 500 тысяч долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.