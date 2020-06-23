«Эта книга может серьезно навредить королевской семье»: стали известны новые подробности биографии принца Гарри и Меган Маркл

Звезды / Новости 23 июня 2020

Cosmo

Еще до своего выхода биография принца Гарри и Меган Маркл «В поисках свободы» стала абсолютным бестселлером по версии Amazon. Это неудивительно, ведь в последнее время о ней говорят все. В ней герцоги Сассекские обещают развеять все мифы вокруг своего брака и раскрыть новые подробности о жизни в королевской семье и отделении от нее.

И, как сообщили инсайдеры изданию The Sun, книга может серьезно навредить королевской семье — в частности, принцу Уильяму, который, по их информации, будет изображен в ней «плохим парнем».

«Есть опасения, что Уильям будет представлен в этой книге в плохом свете. Тогда как семейные размолвки не должны становиться достоянием общественности. Будущие монархи не должны быть втянуты в скандал. Книга может нанести королевский семье самый серьезный ущерб со времен интервью принцессы Дианы Мартину Баширу (скандальное интервью 1995 года, в котором леди Ди рассказала ведущему программы «Панорама» на BBC о своих расстройствах пищевого поведения, депрессии, непростом браке, измене принца Чарльза и не только — прим. ред.)», — заявили анонимные источники.

Что же, время покажет!