«Она разобьет ему сердце»: друзья 47-летнего Бена Аффлека против его отношений с 31-летней Аной де Армас

Звезды / Новости
23 марта 2020
Cosmo

Со стороны отношения 47-летнего Бена Аффлека и 31-летней Аны де Армас, о которых стало известно всего несколько недель назад, кажутся идеальными — влюбленные постоянно проводят время вдвоем (этому способствовал карантин, который они переживают вместе), на совместных прогулках сияют от счастья и не скрывают чувств. Однако друзья актера восторг поклонников по поводу этой пары не разделяют. Как сообщает издание In Touch, они опасаются, что новая «девушка Бонда» разобъет Аффлеку сердце. По их словам, актриса уже сейчас не совсем довольна тем, насколько стремительно развиваются их с Беном отношения.

«Ему нужно немного притормозить, иначе она просто разобьет ему сердце. А это последнее, что нужно Бену после всего того, что он пережил за последние пару лет», утверждают друзья актера, имея в виду алкогольную зависимость актера и болезненный развод с Дженнифер Гарнер. По их мнению, в случае разрыва с Аной Аффлек может сорваться и снова попасть в реабилитационную клинику. 

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/ana_d_armas
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