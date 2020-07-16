«Этих отношений не существует»: инсайдер о ссоре Брэда Питта со старшим сыном Мэддоксом

Звезды / Новости 16 июля 2020

Cosmo

В последнее время СМИ пестрят заголовками о наконец наладившихся отношениях Брэда Питта и Анджелины Джоли. Ради детей актеры пытаются найти общий язык, вместе посещают семейную терапию и, кажется, уже делают успехи. Питт неоднократно был замечен у дома Джоли и проводит много времени с их общими детьми.

Со всеми, кроме 18-летнего Мэддокса. По словам инсайдера, актеру так и не удалось помириться со старшим приемным сыном. Напомним, что в 2016 г. между ними состоялась крупная ссора на борту самолета, в ходе которой, по слухам, Питт ударил сына. Есть даже предположение, что именно этот инцидент положил начало бракоразводному процесса Питт-Джоли.

Как бы там ни было, конфликт все еще существует: «Этих отношений по-прежнему не существует. Брэд не видится и не разговаривает с Мэддоксом», — рассказал анонимный источник Us Weekly.