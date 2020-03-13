«Это безумие»: дети Тома Хэнкса и Риты Уилсон рассказали об их самочувствии

Звезды / Новости 13 марта 2020

Cosmo

Только вчера Том Хэнкс и Рита Уилсон выступили с заявлением, что оба больны коронавирусом. А уже сегодня дети актеров поделились подробностями их состояния. Чэт Хэнкс в своем инстаграме рассказал подписчикам, что с его родителями все в порядке. Он также добавил:

«У моих родителей коронавирус. Это безумие. Я только что говорил с ними по телефону. Они в порядке, но должны соблюдать определенные меры безопасности. Думаю, все будет хорошо».

Кроме того, еще один сын актеров, Колин Хэнкс, также поблагодарил всех за поддержку, добавив, что родителям оказывают всю необходимую помощь в Австралии. Поэтому совсем скоро оба будут совершенно здоровы.

Также сам актер опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что они с женой находятся в изоляции. Том поблагодарил всех, кто оказывает им медицинскую и эмоциональную поддержку и призвал подписчиков не пренебрегать мерами безопасности.