«Это был настоящий кошмар»: как Гарри и Уильям чуть не сорвали семейную фотосессию в честь 70-летия принца Чарльза

Звезды / Новости 12 августа 2020

Cosmo

Биография Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы», написанная журналистами Омидом Скоби и Кэролайн Дюран, стала не только главным бестселлером года (причем, еще до своего выхода), но и самой цитируемой новинкой в западной прессе. Это неудивительно, ведь каждый отрывок книги, который попадает в руки журналистов, проливает свет на настоящие отношения внутри королевской семьи.

Новая порция откровений появилась в СМИ на днях — в ней рассказано о том, как принцы Гарри и Уильям превратили семейную фотосессию по случаю 70-летия принца Чарльза в «настоящий кошмар». По словам инсайдеров, братья, отношения которых уже тогда были «довольно сложными», постоянно ссорились с отцом, и никак не могли согласовать свои графики, чтобы собраться всем вместе.

Портрет же получился на удивление трогательным, согласись?