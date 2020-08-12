«Это был настоящий кошмар»: как Гарри и Уильям чуть не сорвали семейную фотосессию в честь 70-летия принца Чарльза

Звезды / Новости
12 августа 2020
Cosmo

Биография Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы», написанная журналистами Омидом Скоби и Кэролайн Дюран, стала не только главным бестселлером года (причем, еще до своего выхода), но и самой цитируемой новинкой в западной прессе. Это неудивительно, ведь каждый отрывок книги, который попадает в руки журналистов, проливает свет на настоящие отношения внутри королевской семьи. 

Новая порция откровений появилась в СМИ на днях — в ней рассказано о том, как принцы Гарри и Уильям превратили семейную фотосессию по случаю 70-летия принца Чарльза в «настоящий кошмар». По словам инсайдеров, братья, отношения которых уже тогда были «довольно сложными», постоянно ссорились с отцом, и никак не могли согласовать свои графики, чтобы собраться всем вместе.

Портрет же получился на удивление трогательным, согласись?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
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