«Это был не первый раз, когда он проводил время в ее доме»: Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то помирились

Звезды / Новости 3 июля 2020

Cosmo

На прошлой неделе в западной прессе появилась информация о том, что Брэд Питт был замечен рядом с домом своей бывшей жены Анджелины Джоли. Актер пробыл в нем несколько часов, а затем уехал на своем мотоцикле. Тогда все предположили, что звезды встречались, чтобы обсудить грядущий день рождения своих двойняшек Вивьен и Нокса.

Однако, как сообщили инсайдеры изданию Entertainment Weekly, этот поход в гости вовсе не был разовой акцией, совершенной только по необходимости. По их словам, супруги наконец-то решили прекратить вражду ради своих детей.

«Они живут совсем недалеко друг от друга, так что дети могут легко ездить туда-сюда, чтобы проводить время и с мамой, и с папой. На этой неделе Брэд не впервые проводил время в доме Энджи. Сейчас их связывают дружеские отношения», — отмечают они.

Вместе с тем анонимные источники сообщают, что о воссоединении звезд речь не идет. Бывшие супруги помирились исключительно ради благополучия своих шестерых детей:

«Они прошли долгий путь и сейчас пришли к тому, что им стоит работать сообща в вопросах воспитания детей. Они не планируют возвращаться друг к другу и все их общение касается потребностей их детей и их будущего».

Мудрое решение!