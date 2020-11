«Это было так очевидно»: Мэттью Макконахи прокомментировал сексуальное притяжение между Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом

Звезды / Новости 4 ноября 2020

Cosmo

Уверены, если ты следишь за перипетиями в отношениях между Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом, то точно видела отрывок из их нового совместного проекта — в нем звездам досталась самая откровенная совместная сцена, которую на следующий день обсуждали все. О том, было ли ощутимо сексуальное притяжение между бывшими супругами в эпицентре событий, недавно рассказал Мэттью Макконахи, который также принимал участие в чтениях.

«Почувствовал ли я их химию через экран? Это было так очевидно, так очевидно... Уже после этого я обратил внимание на то, что все только и говорят, что об этом моменте и о них. Но на самом деле тогда я ничего такого не заметил. Однако рад, что людям было о чем поговорить», — признался актер в ответ на вопрос поклонницы в эфире шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.