«Это было унизительно»: как Кейт Миддлтон отреагировала на слова Меган Маркл об их конфликте

Звезды / Новости 18 марта 2021

Cosmo

В своем сенсационном интервью Опре Уинфри Меган Маркл и принц Гарри затронули множество волнующих тем. В частности, Меган вспомнила о своем конфликте с Кейт Миддлтон, после которого СМИ обвинили ее в том, что она довела супругу принца Уильяма до слез.

«Нет, я не доводила ее до слез. Все было наоборот. И я говорю это не для того, чтобы унизить кого-либо. Это была действительно тяжелая неделя перед свадьбой, и она была чем-то расстроена. Но в итоге она признала свою вину, извинилась и передала мне цветы и записку с извинениями», — отметила Маркл.

Согласна ли с этой версией герцогиня Кембриджская? На этот вопрос на днях ответила журналистка Кэти Николл, которая часто пишет о жизни королевской семьи.

«Кейт — очень сдержанный человек, и она уважает частную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к людям. Так что упоминание этой истории в прессе стало для нее тяжелым ударом. Кейт думала, что инцидент уже исчерпан и для нее было унизительно возвращаться к нему снова», — сообщила эксперт.