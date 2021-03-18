«Это было унизительно»: как Кейт Миддлтон отреагировала на слова Меган Маркл об их конфликте

Звезды / Новости
18 марта 2021
Cosmo

В своем сенсационном интервью Опре Уинфри Меган Маркл и принц Гарри затронули множество волнующих тем. В частности, Меган вспомнила о своем конфликте с Кейт Миддлтон, после которого СМИ обвинили ее в том, что она довела супругу принца Уильяма до слез. 

«Нет, я не доводила ее до слез. Все было наоборот. И я говорю это не для того, чтобы унизить кого-либо. Это была действительно тяжелая неделя перед свадьбой, и она была чем-то расстроена. Но в итоге она признала свою вину, извинилась и передала мне цветы и записку с извинениями»,  — отметила Маркл.

Согласна ли с этой версией герцогиня Кембриджская? На этот вопрос на днях ответила журналистка Кэти Николл, которая часто пишет о жизни королевской семьи.

«Кейт — очень сдержанный человек, и она уважает частную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к людям. Так что упоминание этой истории в прессе стало для нее тяжелым ударом. Кейт думала, что инцидент уже исчерпан и для нее было унизительно возвращаться к нему снова», — сообщила эксперт. 

5 5 2
Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Must-visit: путівник

найбільш незвичайними готелями Австрії
Реклама
Читайте также
1
Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії
2
Натали Портман опубликовала редкое фото с мужем
3
Принц Гарри впервые после интервью Опре Уинфри поговорил с отцом и братом
4
Анджелина Джоли заявила о домашнем насилии со стороны Брэда Питта
5
Принц Филипп выписался из больницы
Звезды / Новости

Влюблены и счастливы: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес были замечены вместе впервые после новости о расставании

Влюблены и счастливы. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце

Хорошие новости!

COSMO / Тренды

Must-visit: путівник найбільш незвичайними готелями Австрії

Звезды / Новости

Ходят слухи: Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Пару рассекретили внимательные поклонники.

Звезды / Новости

Анджелина Джоли обвиняет Брэда Питта в домашнем насилии в деле об опеке

И готова предоставить доказательства.

Stay home with Cosmopolitan
1
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
2
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
3
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
4
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
5
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
Звезды / Новости

Принц Гарри написал письмо отцу после скандального интервью Опре Уинфри

Дела семейные. 

Loading...
Звезды / Новости

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа стала мамой во второй раз

Поздравляем!

Читайте также
1
Сама элегантность: новый выход Кейт Миддлтон в бежевом пальто
2
5 найкращих фільмів, знятих жінками
3
Праздник каждый день: 10 модных платьев, для которых не стоит ждать повода
4
3 рецепта домашних масок для лица из алоэ
5
6 правил питания для похудения от Аниты Луценко
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали новость о своем расставании

Начистоту. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Конец истории: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

Не можем поверить!

Звезды / Новости
Это интересно

«Мы не расисты»: принц Уильям прокомментировал скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Скандал не утихает.

Звезды / Новости

Мімімі дня: Емілі Ратаковські вперше стала мамою

І поділилася першим фото з крихіткою!  

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Королева Елизавета прокомментировала скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри

В официальном заявлении. 

Звезды / Новости

«Это она довела меня до слез»: Меган Маркл рассказала всю правду об отношениях с Кейт Миддлтон в интервью Опре Уинфри

Расставила все точки над і.

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Самое трогательное фото дня: новый семейный портрет беременной Меган Маркл, принца Гарри и малыша Арчи

Взгляд не отвести!

Звезды / Новости

Принц Гарри и Меган Маркл признались, что поженились тайно еще до официальной свадьбы

Влюбленные шли к алтарю уже в статусе мужа и жены!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

«Я больше не хотела жить»: Меган Маркл рассказала Опре Уинфри о том, что думала о самоубийстве

Об этом говорят все!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.