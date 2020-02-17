«Это было ужасно»: Кейт Миддлтон рассказала о выписке из больницы после рождения принца Джорджа

Звезды / Новости 17 февраля 2020

Cosmo

У королевской семьи существует множество строгих правил и традиций. Например, женщинам нельзя красить ногти в яркие цвета, делать селфи и носить слишком откровенные наряды. Вместо этого они обязаны позировать фотографам, делать официальные снимки и соблюдать протокол даже в самых странных ситуациях. Один из таких моментов — выписка из больницы после рождения ребенка.

Эти снимки считаются первым появлением малыша на публике, поэтому монархи относятся к такой традиции очень ответственно. Соблюдать ее должны все, даже если это не очень приятно. Так, в недавнем интервью Кейт Миддлтон поделилась воспоминаниями о своей выписке из больницы после рождения первого ребенка, принца Джорджа.

«Я не буду лгать, это было ужасно. Позировать фотографам сразу после рождения ребенка. Я была напугана», — сказала герцогиня.

Такая ситуация — это действительно очень большой стресс для женщины. Но нам кажется, Кейт справилась с ним как нельзя лучше.