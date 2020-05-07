«Это ее шоу»: Меган Маркл раскритиковали за видео с малышом Арчи, опубликованное в день его рождения

Звезды / Новости
7 мая 2020
Cosmo

В среду, 6 мая, самый маленький член королевской семьи принц Арчи отметил свой первый день рождения. В праздничный день в сети появилось видео счастливой мамы с малышом, на котором та читает ему сказку. И если большинство остались в восторге от трогательного ролика, то нашлись и те, кто в пух и прах его раскритиковал. Так, американская писательница Эмили Гиффин отметила, что в этом видео Меган «играла роль матери», причем не очень удачно. Женщина отметила, что герцогиня выглядела раздраженной, когда малыш Арчи не слушал ее и занимался своими делами. 

«Очень милый малыш и книга. Но почему она всегда хочет быть на первом плане? Это шоу Меган. Почему она не дала Гарри почитать книгу? Почему она не воспользовалась моментом в конце, чтобы отметить, что малыш сказал «папа»? Потому что это на какую-то долю секунды сместит акцент на Гарри. Боже упаси... И еще, если ты хочешь сохранить приватность своей семьи, ты не будешь делиться видео своего ребенка без штанов» отметила Эмили в своем Instagram. 

Меган Маркл сын

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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