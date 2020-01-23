«Это изменило их отношения»: что сделал Брэд Питт, чтобы добиться прощения Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 23 января 2020

Cosmo

Помнишь серию «Друзей», в которой Рэйчел была готова простить Россу измену, но при одном условии — если он признает свою вину и возьмет ответственность за «перерыв» в их отношениях на себя? Похоже, та же ситуация недавно произошла и в отношениях Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Так, экс-супруги, которые годами не общались, сейчас забыли про старые обиды и очень сблизились. И инсайдеры рассказали, почему.

«Брэд в последнее время усердно работал над собой. Он извинился перед Джен за многие вещи, в которых он был не прав в их отношениях. Он действительно взял на cебя ответственность за свои ошибки, и это изменило их отношения. Они оба двигаются вперед», — сообщили они в интервью Entertainment Tonight.

Настоящий мужской поступок!