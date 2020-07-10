«Это сумасшествие»: Кэти Перри резко отреагировала на решение Канье Уэста баллотироваться на пост президента США

Звезды / Новости 10 июля 2020

Cosmo

Почти неделю назад Канье Уэст объявил в Twitter о своем решении баллотироваться на пост президента США. «Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее», — заявил тогда рэпер, дополнив пост хештегом #2020VISION.

О своей полной поддержке кандидатуры Канье практически сразу же объявил Илон Маск. А вот Кэти Перри, которая теперь заботится не только о своем будущем, но и о будущем их с Орландо Блумом малыша, высказалась против такой авантюры.

«Мне кажется, мы уже на своем опыте убедились, что пост президента должен занимать человек, у которого есть опыт. Он должен быть профессионалом в этой области. В противном случае это все может превратиться в какое-то сумасшествие», — отметила певица в эфире Hits Radio Breakfast.

Впрочем, ничего против Канье как человека и артиста Кэти не имеет.

«Я люблю его, он потрясающий. Я восхищаюсь им как артистом», — отметила Кэти, тем самым явно намекая на то, что каждый должен заниматься своим делом, в котором разбирается и чувствует себя как рыба в воде.

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