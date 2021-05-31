Это надо видеть: Кортни Кокс и Эд Ширан повторили легендарный танец Моники и Росса из «Друзей»

Звезды / Новости 31 мая 2021

Cosmo

Если ты тоже уже успела посмотреть спецвыпуск «Друзей» и расстроиться из-за того, что он длится всего серию, а не сезон, не расстраивайся: главные герои продолжают вспоминать шоу и ностальгировать уже в реальной жизни. Так, к примеру, Кортни Кокс на днях взорвала инстаграм, повторив легендарный танец Моники и Росса из 10 серии 6 сезона вместе с... Эдом Шираном.

Звезды исполнили весь танец от начала и до конца, за исключением, разве что, финальной поддержки — в момент, когда Кортни запрыгнула на руки к Эду, оба со смехом повалились на землю.

Менее чем за сутки видео набрало больше 8 миллионов просмотров и почти 50 (!) тысяч комментариев в инстаграм. Смотрим, поднимаем себе настроение и заодно вспоминаем непревзойденный оригинал.