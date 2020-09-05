Это надо видеть: Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Влад Яма и не только в фильме-мюзикле Димы Монатика «Ритм»

Звезды / Новости
5 сентября 2020
Cosmo

Дима Монатик не прекращает удивлять поклонников новыми проектами. Недавно певец создал собственный продюсерский центр Monatik Corporation и презентовал публике первый клип своей подопечной Lida Lee. А на днях артист представил зажигательный и очень яркий 40-минутный фильм-мюзикл под названием «Ритм», над которым работал вместе с бессменным режиссером своих видеоработ Таню Муиньо. 

В новом проекте Монатика приняли участие Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Влад Яма, Юлия Санина, Michelle Andrade, Женя Кот, Tayanna и другие. 

Если еще не смотрела — скорее включай!

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Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/nadyadorofeeva
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