Это надо видеть: Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Влад Яма и не только в фильме-мюзикле Димы Монатика «Ритм»

Звезды / Новости 5 сентября 2020

Cosmo

Дима Монатик не прекращает удивлять поклонников новыми проектами. Недавно певец создал собственный продюсерский центр Monatik Corporation и презентовал публике первый клип своей подопечной Lida Lee. А на днях артист представил зажигательный и очень яркий 40-минутный фильм-мюзикл под названием «Ритм», над которым работал вместе с бессменным режиссером своих видеоработ Таню Муиньо.

В новом проекте Монатика приняли участие Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Влад Яма, Юлия Санина, Michelle Andrade, Женя Кот, Tayanna и другие.

Если еще не смотрела — скорее включай!