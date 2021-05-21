Это надо видеть: самая опасная съемка Анджелины Джоли

Звезды / Новости
21 мая 2021
Cosmo

Вчера отмечали Всемирный день пчел, призванный напомнить людям о важности защиты этих насекомых и противодействию сокращения их популяции в мире. По этому поводу National Geographic сняли потрясающие кадры с Анджелиной Джоли. Актриса позирует в экологичном платье от Гарбиэлы Херст, а ее лицо и тело густо облеплено пчелами. Для того, чтобы создать столь впечатляющие кадры, звезде пришлось нанести на себя особое вещество, привлекающее пчел, после чего неподвижно стоять перед камерой около получаса. К слову, Джоли была единственным человеком на площадке без защитного костюма — смело!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что Анджелина поддерживает программу ЮНЕСКО и Guerlain Women for Bees, которая занимается защитой прав женщин-пчеловодов и популяризацией этой деятельности как экологичной и важной во всех отношениях. К 2025-му году организация обязуется построить 2500 ульев в в 25 биосферных заповедниках ЮНЕСКО и населить их 125 миллионами пчел.

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Автор: Дарья Горгиевска
Фото: www.instagram.com/natgeo
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