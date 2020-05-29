«Это настоящее разочарование»: Дженнифер Лопес прокомментировала отмену свадьбы

Звезды / Новости 29 мая 2020

Cosmo

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы многих. Так, Дженнифер Лопес и ее бойфренду Алексу Родригесу пришлось отменить свадьбу. Об этом Джей Ло впервые заговорила в интервью еще в апреле. А сегодня снова поделилась переживаниями.

В интервью для шоу Today Дженнифер рассказала: «Сейчас мы ничего не планируем. Надо подождать и посмотреть, чем все закончится. В некотором смысле, это настоящее разочарование… У нас была куча идей на лето, а теперь все поставлено на паузу».

А также добавила: «Мое сердце разбито из-за этого, но знаете что? У Бога свои планы! Поэтому мы подождем и посмотрим. Может быть, все устаканится. Уверена, все будет хорошо». Мы абсолютно согласны с Джей и верим: эта свадьба обязательно состоится!