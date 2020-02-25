«Это не ее юрисдикция»: Гарри и Меган ответили на запрет королевы использовать титул

Звезды / Новости
25 февраля 2020
Cosmo

Похоже, жизнь королевской семьи еще более насыщенна, чем в сериале «Корона». Слухи и скандалы, интриги и разбирательства. Так, последние несколько месяцев всеобщее внимание приковано к Гарри и Меган.

Помимо их бурной жизни в США и слухов о дружбе со многими голливудскими знаменитостями, фанаты с замиранием сердца ждут ответной реакции супругов на запрет использовать их титулы с коммерческой целью. Суть в том, что помимо слова «Сассекские» дворец запретил также использовать слово «королевский».

И вот что Гарри и Меган ответили: «...у Монархов нет полномочий запрещать слово «Королевский» за границами страны. Это не их юрисдикция. Однако у герцогов Сассекских нет намерений использовать ни одно из «запрещенных» слов. Как в Британии, так и за ее пределами».

Похоже следующий визит супругов в марте будет очень интересным.

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Автор: Tania Suhachova
Фото: Getty Images
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