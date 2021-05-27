Это не конец: Анджелина Джоли не согласна с решением суда в деле об опеке

Звезды / Новости
27 мая 2021
Cosmo

Спустя много лет конфликт Анджелины Джоли и Брэда Питта в деле об опеке над детьми продолжается. Так, актрису совсем не устроило решение суда, которое позволило Брэду видеться с их совместными детьми. Анджелина намерена возобновить процесс и уверяет, что ей не дали возможности представить доказательства о домашнем насилии со стороны Питта и что суд не услышал мнение самих детей: 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 16-летней Захары, 14-летней Шайло и 12-летних Вивьен и Нокса.

Джоли обвиняет судью в договоренностях с одним из адвокатов Брэда Питта и не намерена сдаваться. 

Напомним, что сейчас все шестеро детей живут с Анджелиной и лишь изредка видятся с отцом.

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Фото: Gettyimages
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