«Это не похоже на Джонни, которого я любила», — Вайнона Райдер об обвинениях Эмбер Херд в адрес Джонни Деппа

Звезды / Новости
13 марта 2020
Cosmo

Джонни Депп и Эмбер Херд, прожившие в браке два года, продолжают выяснять отношения в суде. Адвокаты обоих каждый раз обнародуют новые шокирующие личные данные, призванные продемонстрировать вину каждого из супругов. В частности, недавно в суде зачитали фрагменты переписок Деппа с друзьями, в которых тот призывает «утопить и сжечь» Херд. Однако, не все верят в подлинность доказательств и вину актера. На днях в его защиту высказалась его бывшая возлюбленная Вайнона Райдер.

«Я очень хорошо знала Джонни. Мы были парой на протяжении четырех лет, и я считала его своим лучшим другим и близким человеком. Это были одни из самых прекрасных отношений в моей жизни. И я понимаю, что сейчас важно поделиться собственным опытом. Я не хочу никого обвинять во лжи, но полагаясь на мой опыт общения с Джонни, невозможно поверить в то, что эти ужасные обвинения правда. Мысль, что он настолько жестокий человек, очень далека от того Джонни, которого я знала и любила», призналась актриса.

 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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