«Это искусство, а не порнография»: Леди Гага снялась полностью обнаженной для обложки журнала

Звезды / Новости 17 марта 2020

Cosmo

В последнее время Леди Гага, которая раньше чуть ли не ежедневно удивляла публику эпатажными выходками, просто преобразилась и стала вести себя более сдержанно. Однако иногда в ней все же просыпается та самая бунтарка, которая оставила неравнодушным весь мир.

Так, недавно Леди Гага позировала абсолютно обнаженной для обложки журнала Paper. Причем, делала она это под прицелом сотен камер, которые должны были захватить каждый кусочек ее тела.

Контролировал творческий процесс бельгийский художник Фредерик Гейман, который в итоге создал 3D-аватар звезды. На обложке певица изображена в образе киборга с прикрепленными к телу датчиками.

«На мой взгляд, то, что мы сделали — это искусство, а не порнография», — заявила Леди Гага.

Мы с этим не можем не согласиться. А ты?